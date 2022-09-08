Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yatırım programı çerçevesinde Bozkır’da 15,2 kilometrelik mahalle yolu çalışmasını tamamladıklarını belirterek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yatırım programı çerçevesinde Bozkır’da 15,2 kilometrelik mahalle yolu çalışmasını tamamladıklarını belirterek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yatırım programına aldığı ilçe ve mahalle yollarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mahalle yollarının tamamında kaliteli ulaşım hizmeti sunmak amacıyla hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti. Bu yıl 31 ilçede eş zamanlı şekilde yol yapım projeleri yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, ’Yol Medeniyettir’ düsturuyla çalıştıklarını belirterek, “Bu çerçevede Bozkır ilçemize bağlı; 2,5 kilometrelik Büyük Hisarlık-Küçük Hisarlık, 5,6 kilometrelik Hisarlık-Aslantaş mahalle girişi, 3,1 kilometrelik Kozağaç Bağlantı Yolu-Tarlabaşı Kayapınar arası, 4 kilometrelik Devlet Yolu-Taşbaşı mahallesi olmak üzere toplam 15,2 kilometre uzunluğundaki mahalle yollarını tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. İlçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde çalışarak şehrimizi yarınlara hazırlıyoruz. Maliyeti 10 milyon lirayı bulan yollar Konyamız ve Bozkırımız için hayırlı olsun” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında Konya genelinde 596 kilometre mahalle yolu çalışması gerçekleştiriyor.