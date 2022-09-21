Uluslararası alanda bilgi ve tecrübesiyle model olan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde farklı ülkelerde itfaiyeci eğitimlerine devam ediyor. Son olarak Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Makedonyalı itfaiyecilere yönelik temel itfaiye eğitimi gerçekleştirildi.

Uluslararası alanda bilgi ve tecrübesiyle model olan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde farklı ülkelerde itfaiyeci eğitimlerine devam ediyor. Son olarak Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Makedonyalı itfaiyecilere yönelik temel itfaiye eğitimi gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve TİKA ortaklığıyla farklı ülkelerdeki itfaiyecilere eğitim vermeye devam ediyor. Ulusal ve uluslararası alanda bilgi ve tecrübesiyle model olan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, “Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı” (ADAMEP) çerçevesinde son olarak Kuzey Makedonya’nın Üsküp İtfaiye Teşkilatı personeline eğitim verdi. Makedonyalı 21 itfaiye personelinin katıldığı eğitim programında; yangına müdahale, arama kurtarma, trafik kazasına müdahale, ilk yardım ve iş güvenliği konularında teorik eğitimler verilerek uzman eğitmenlerin gözetiminde bir de tatbikat gerçekleştirildi. Üsküp’teki İtfaiyeci Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törende eğitimini tamamlayan personele sertifikaları dağıtılırken törene Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği, Üsküp Belediyesi ve ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı. Uluslararası alanda eğitimlerini sürdürerek bir marka haline gelen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, TİKA işbirliğiyle bugüne kadar; Özbekistan, Karadağ, Tacikistan, Libya, Gambiya ve Filistin, Gürcistan itfaiyelerine de temel ve ileri seviye itfaiye eğitimleri verdi.