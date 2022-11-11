Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Konya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliğinde hayata geçirilecek AFAD Teknik İşaret Dili Programı İş Birliği Protokolünü imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Konya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliğinde hayata geçirilecek AFAD Teknik İşaret Dili Programı İş Birliği Protokolünü imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanı Yunus Sezer’i ziyaret etti. Ziyarette Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Teknik İşaret Dili (ATİD) Programı İş Birliği Protokolünü imzaladı. Türkiye Sağırlar Konfederasyonunun da ortağı olduğu protokol çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından afet ve acil durum çalışanlarına teknik işaret dili öğretilmesine ilişkin eğitimler verilecek.

AFAD iş birliğiyle Türkiye’ye ve dünyaya örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Altay, her türlü doğal afetteki kurtarma çalışmalarında en önemli konunun koordinasyon içinde hızlı ve etkin hareket edebilmek olduğunu söyledi. Başkan Altay, “Program çerçevesinde afet ve acil durum çalışanları KOMEK tarafından verilecek teknik işaret dili programına katılarak ilk kez oluşturulan ortak işaret terimleri sözlüğü temelli uygulamalı eğitimler alacak. Sözlü iletişimin mümkün olmadığı durumlarda ekipler birbirleriyle ve işitme engellilerle ortak işaret dilini kullanarak iletişim kurabilecek. Bu da etkili ve hızlı çözüm üreterek müdahalede bulunabilmelerine ve birçok hayat kurtarmalarına vesile olacaktır. Böylece muhtemel afetlerde sözsüz iletişimde ortak hareket edebileceğiz. Türkiye’ye örnek olacak projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese ve paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AFAD Başkanı Yunus Sezer ise Konya Büyükşehir Belediyesi’nin örnek çalışmalara imza attığını ifade ederek, olağanüstü durumlarda daha fazla hayat kurtarmaya vesile olacak önemli bir projede iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

İlk kez teknik işaret dili sözlüğü oluşturuldu

AFAD Teknik İşaret Dili Programı, afet ve acil durum koordinasyon birimlerinde görevlendirilen; Valilik, Büyükşehir veya il belediyeleri, İl Özel İdareleri, üniversiteler, kalkınma ajansları, İl Afet Ve Acil Durum Müdürlükleri, Türkiye Kızılay Derneği, sivil toplum kuruluşları ve uygun görülen diğer kurum-kuruluşlarda görev alan gönüllü katılım sağlayacak herkesi kapsıyor. Hazırlanan protokolün uygulamasının en önemli ayağı, ortak iletişim sözlüğü olan ATİD sözlüğüdür. ATİD ile afet ve acil durum ekiplerine özel terimlerin belirlenmesi, ilgili kurum-kuruluşlarla koordineli çalışılması ve resimli Türk Teknik İşaret Dili Terimleri Sözlüğünün basılı ve dijital çıktılarının hazırlanmasıyla ortak bir dil geliştirilmesi sağlandı. İlk kez KOMEK tarafından hazırlanan bu sözlükte içerik, görsel, karekod uygulaması bulunurken; sözlük bin 124 kelime, 153 cümle ve 388 sayfadan oluşuyor ve eklenecek yeni kelimelerle zenginleştiriliyor. Ayrıca yine e-kitap uygulaması ile eğitimlerin dijital hali kursiyerlerin hizmetine sunuluyor. Projenin, atid.konya.bel.tr web sitesinde yayımlanabilir dijital formatı uygulamaya geçti. Oluşturulan ortak işaret dili eğitimleri ile muhtemel afetlerde, işitme engelli afetzedelere ulaşmak ve onların sıkıntılarını ivedi olarak gidermenin yanında gürültülü ortam ve zor şartlarda ekipler arasındaki iletişi sağlamak amaçlanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Eğitim Kursları Uzaktan Eğitim Merkezi’nce (KUZEM) AFAD, İtfaiye, KOSKİ, DSİ, Fen İşleri ve Kara Yolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına yönelik başlatılan bu programla ortak işaret dilinin geliştirilmesi ve tüm Türkiye’de kullanılabilirliğine imkân sağlaması öngörülüyor.