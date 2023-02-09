Ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan depremin hemen ardından Hatay’a giderek çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya olarak tüm imkanımızla buradayız” dedi.

Ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan depremin hemen ardından Hatay’a giderek çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya olarak tüm imkanımızla buradayız” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, depremin hemen ardından ulaştığı Hatay’da arama kurtarma, yardım, destek ve koordinasyon çalışmalarına devam ediyor. Depremin ilk günü Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte Hatay’a giden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bölgede Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 492 araç ve 1.820 personelle hizmet verdiğini belirtti. Bölgedeki tüm ekiplerin canla başla mücadele ederek kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Başkan Altay, Konya’dan gönderilen yardımların da bölgeye ulaştırıldığını söyledi. Başkan Altay, “Konya’dan gelen yardım paketleri Hataylı kardeşlerimize ulaşıyor. Konya ve Hatay arasında sayısız kardeşlik köprüsü kuruluyor. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

"Konya Büyükşehir bölgenin temiz su ihtiyacını sağlıyor"

Ülkemizi yasa boğan deprem sonrası bölgede iş makinaları, mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme gibi desteklerinin yanında temiz içme ve kullanma suyu ihtiyacını da karşıladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Hatay’da arama kurtarma, lojistik, ihtiyaç temini gibi hususların yanında şehre devamlı temiz su sağlamak için de ekiplerimiz yoğun gayret sarf etti. Hem şehre hem hastaneye suyu ulaştırdık. İskenderun’a temiz su sağladık. Burada yardım faaliyetlerine katılan belediyelere ve kurumlara temiz su sağlıyoruz. Yine AFAD ekipleri için jeneratör kurduk. Hem Konya belediyeleri hem Konya halkı olarak tüm imkanımızla ilk günden beri buradayız. Bir ve beraber olursak tüm zorlukları aşarız” ifadelerini kullandı.

Konya Ekipleri 154 kişiyi enkazdan sağ kurtardı

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren deprem bölgesinde canhıraş çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi, bir canı daha enkazdan sağ çıkarabilmek ve hayata tutunabilenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir mücadele veriyor. Depremin 80. saatine kadar 154 kişiyi canlı olarak enkazdan kurtardı. Konya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri 1.820 personel, 492 araç ve 129 jeneratörle depremzedelere umut olmayı sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’a telefonların şarj edilmesi maksadıyla gönderilen Solar Mobil Şarj İstasyonu, hayati bir misyon üstlendi. Cep telefonu şarjı için üretilen cihaz, hava makinesine ihtiyaç duyan bir vatandaşın hava makinesine enerji sağladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Karınca misali hikâyesini bilirsiniz. Hatay’da hava makinesine ihtiyaç duyan bir vatandaşımızın imdadına Solar Mobil Şarj İstasyonumuz yetişti. Yardımın küçüğü büyüğü olmaz, karınca misali niyeti olur. Telefon şarjı için üretildi, hayat kurtardı. Umudumuzu hiç kaybetmeden son ana kadar amacımız kurtarma” ifadelerini kullandı.