Konya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarında elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan temin etmek amacıyla kurduğu solar enerji sistemlerini giderek yaygınlaştırıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği bir dönemde yenilenebilir enerji çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Bu çerçevede KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren ve içme suyu kuyusu pompalarının çalışmasını sağlayan fotovoltaik paneller kullandığını kaydeden Başkan Altay, sistemin oluşturduğu maliyeti en geç 5 yıl içerisinde amorti ettiğini ifade etti. 30 yıl kullanım ömrüne sahip solar enerji sistemlerinin, KOSKİ Genel Müdürlüğüne 8 yılda 3 milyon 723 bin kW enerji ürettiğini ve yüksek tasarruf sağladığını belirten Altay, “Şehir merkezinde ve farklı ilçelerimizde 31 ayrı noktada hayata geçirdiğimiz solar enerji sistemleri, toplamda 2 bin 77 fotovoltaik panelden oluşuyor” dedi.

“Enerji nakil hattı masraflarından da kurtarıyor”

Başkan Altay, solar enerji sistemlerinin KOSKİ’yi aynı zamanda yüksek maliyetli enerji nakil hatları kurma masrafından da kurtardığını vurgulayarak, “Elektrik harcamalarını en aza indiren bu sitem, enerji nakil hatlarının kuyulara uzak kaldığı bölgelerde büyük bir eksikliği de gidermiş oluyor. Güneş enerjisinden faydalanan sistem, gökyüzünün aydınlanmasıyla birlikte kesintisiz su üretimi yapıyor. Havanın kararmasıyla devre dışı kalsa da bölgenin su ihtiyacı halinde şebeke elektriğiyle su üretimine devam edebiliyor. Ayrıca KOSKİ Genel Müdürlüğü’müz bünyesindeki depolarda güvenlik kameraları, SCADA, haberleşme ve klorlama sistemlerinin elektrik ihtiyacı da solar enerji sistemlerinden temin ediyor” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir yeni GES Projeleri hazırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, tükettiği enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklardan karşılamak için yaklaşık 104 megavat gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımına da hazırlanıyor. Proje hayata geçirildiğinde her yıl 176 bin 800 ton karbondioksitin atmosfere salınması engellenmiş olacak. Bunun yanında güneş enerjisinden en iyi şekilde faydalanmak ve fosil yakıtlardan enerji teminini azaltmak amacıyla Acıkuyu GES Projesinin de kurulum çalışmalarına başlandı. Konya Büyükşehir Belediyesi ayrıca Yeni Hayvan Pazarının tasarımında da yeşil enerji yönetimini dikkate alarak, kurulu gücü 1.6 megavat olan bir Çatı GES Projesi hazırladı. Proje tamamlandığında temiz enerji üretimine katkı sağlayacak.

Konya Büyükşehir doğal afetlerde solar enerjiyi hizmete sundu

Konya Büyükşehir Belediyesi, özellikle doğal afetlerin yaşandığı durumlarda ve açık alanlardaki etkinliklerde kullanmak üzere solar enerjiyle çalışan cihazlarla büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Manavgat yangınlarında ve Hatay’da yaşanan büyük depremlerin ardından telefonların şarj edilmesi için devreye alınan Solar Mobil Şarj İstasyonu, elektriğe ihtiyaç duyulan birçok alanda da kullanıldı. Ayrıca, Hatay’da su depolarında otomatik klorlama işlemleri de solar enerjiyle sağlandı.