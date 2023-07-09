Konya Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandıracağı Şefik Can Parkı üçüncü etap çalışmaları süratle devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’ya değer katacak önemli hizmetleri hayata geçirmek için gayret ettiklerini söyledi. Konya’nın en güzel parklarından birisi olan Şefik Can Parkı’nda üçüncü etap çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, “Parkın üçüncü ve son etabının da tamamlanmasıyla birlikte Konyalı hemşehrilerimiz aileleriyle hoşça vakit geçirebilecekleri yeni bir alana daha kavuşmuş olacak. Üçüncü etabı 24 bin, tamamı ise 100 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Şefik Can Parkı; kafesi, spor sahaları, oyun parkurları, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarıyla 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap ediyor. Şehrin merkezinde önemli bir yeşil doku oluşturan parkımızın ikinci etabını Mayıs ayında hizmete açmıştık. Son etabını da bu yıl bitmeden tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Şehrimize yeni ve nitelikli parklar kazandırmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.

Başkan Altay, yine Şefik Can Caddesi üzerinde 6 bin metrekare alanda inşa edilen, iki kat bodrumla birlikte toplam 6 kattan oluşacak Yenişehir Sosyal Tesisi ve Lise Medeniyet Akademisi yapımının son aşamaya geldiğini de hatırlattı.