Konya Büyükşehir Belediyesi, Nevşehir Rehberler Odası’na bağlı profesyonel turist rehberlerini Konya’da ağırladı. Konya’nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ederek bilgi edinen rehberler çok etkilendiklerini ifade etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Turizm Master Planı kapsamında Nevşehir Rehberler Odası’na bağlı bölgede görev yapan profesyonel turist rehberleri, Konya’nın tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı buldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen gezi programında Nevşehir ve Kapadokya bölgesinde görev yapan rehberler, şehrin turistik destinasyonlarını yakından gördü.

Program kapsamında Mevlana Müzesi, Alaaddin Tepesi, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Sille Mahallesi, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Dârülmülk Sergi Sarayı, Taş Bina, Konya Panorama Müzesi, Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi ve Kadınlar Pazarı gibi mekanlar ziyaret edilerek rehberlere tanıtıldı.

Düzenlenen gezide, Konya’nın yalnızca tarihi dokusu değil, gastronomik zenginlikleri de büyük beğeni gördü.

NEVŞEHİRLİ REHBERLERDEN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur, Konya’ya kazandırılan turizm yatırımları sayesinde şehrin değiştiğini, geliştiğini, daha da güzel olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Geziye katılan diğer rehberler de Konya’nın tarihi ve kültürel noktalarını detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulduklarını ve çok etkilendiklerini dile getirdi.