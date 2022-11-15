Konya Büyükşehir Belediyesi, doğal afet ve olağanüstü durumlarda kesintisiz dijital telsiz haberleşme imkanı sağlayacak Mobil Haberleşme Sistemi’ni hayata geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, doğal afet ve olağanüstü durumlarda kesintisiz dijital telsiz haberleşme imkanı sağlayacak Mobil Haberleşme Sistemi’ni hayata geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya ili sınırları içerisinde telsiz haberleşme kalitesini artırmak amacıyla Mobil Haberleşme Sistemi’ni hayata geçirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, alt yapısı ve üst yapısıyla daha güzel ve yaşanabilir bir Konya için çalıştıklarını belirterek, son teknolojik imkanları da kullanarak il genelinde kesintisiz bir iletişim ağı kurmaya önem verdiklerini söyledi. Mobil Haberleşme Sistemi ile telsiz haberleşmesinin kalitesini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Altay, “Sistem, üzerindeki yeni nesil mobil haberleşme rölesiyle bulunduğu mevkide 40 kilometrelik yarıçapta dijital telsiz haberleşme imkânı sağlıyor. Enerji ihtiyacını üstünde bulunan güneş enerji panelleri ile sağlayan sistem, güneşin yeterli olmadığı kötü hava şartlarında ise jel akü grubu ile birlikte yine üstünde bulunan jeneratörle hizmetin kesintisiz devam etmesine imkan tanıyor” dedi.

Üzerinde bulunan pnömatik anten kulesi ile istenilen yüksekliğe kolayca ulaşılarak 7/24 hazır bir halde telsiz haberleşmenin daha sağlıklı olacağını ifade eden Başkan Altay, “Sistem, mobil haberleşme rölesi ile Büyükşehir Belediyemizin telsiz haberleşme sistemlerinde verdiği hizmetin kalitesini daha da artıracak. En önemlisi de doğal afet veya olağanüstü durumlarda cep telefonu ve sabit telefon gibi mevcut haberleşme sistemlerinin kesildiği anlarda Türkiye’nin farklı bölgelerinde de telsiz haberleşmesinin sürekli çalışır vaziyette kalmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

İl sınırlarının yüzde 90 alanını kapsayacak şekilde telsiz haberleşme sistemine sahip olan Konya’da, merkez ve ilçelerde bulunan toplam 26 telsiz kulesi ile telsiz haberleşme hizmeti sunulmaya devam ediyor.