Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramının sorunsuz geçmesi için kent genelinde gerekli tedbirleri aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Boruktolu Mahallesindeki yeni hayvan pazarına ulaşmak isteyen vatandaşlar için toplu ulaşımda aktarma seferleri yapıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hayvan Pazarı’na ulaşmak isteyen yolcular; 23 Haziran Cuma gününden 29 Haziran Perşembe gününe kadar Alaaddin ve Kültürpark duraklarından hareket eden 26, 91, 93 nolu hatlar ile Kaşınhanı Otobüs Hareket Noktası’na (Kaşınhanı Son Durak) gelerek, bu duraktan 09.00-19.00 arası her saat başı hareket edecek ücretsiz aktarma seferlerini kullanabiliyor.

Ücretsiz kurbanlık ve et muayenesi

Konya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hayvan Pazarı’nda veteriner hekimler tarafından bayramın son gününe kadar hayvanların ücretsiz genel muayenesi, yaş tayini ve ultrason ile gebelik testi hizmeti verilecek. Bayram boyunca vatandaşların hastalığından şüphe ettikleri kurbanlık etleriyle ilgili nöbetçi veteriner hekimler ücretsiz et muayenesi hizmeti verecek. Vatandaşlar, nöbetçi veteriner hekimlere 444 55 42 üzerinden ulaşabilecek.

Büyükşehir, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptı. Bayram süresince Pazar tarifesiyle hizmet verecek toplu ulaşım araçları, bayramın birinci günü ücretsiz, diğer günler yüzde 50 indirimli olacak.

Otoparklar arefe ve bayramda ücretsiz

Konya Büyükşehir Belediyesine ait tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için 31 ilçede bulunan bin 640 mezarlıkta temizlik ve bakım çalışması yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir, bayram öncesi şehir merkezinde kapsamlı temizlik çalışmaları da yapacak. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçede bulunan merkezlerde çalışmalarını bayramda da 24 saat sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri tabii afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirebilecekler. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185’i arayabilecekler.

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da, Kurban Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Bayram tatili boyunca Otogar, Çevre ve Trafik Zabıtası 24 saat hizmet verirken şehir merkezinde 08.00-24.00 arası hizmetler sürdürülecek. Zabıta ile ilgili şikâyetler için 205 50 15 no’lu telefon aranabilecek.

Acil müdahale ekipleri hazır

Büyükşehir, bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile hizmet verecek. Şehir merkezi ve ilçelerde haşere ile mücadele çalışmalarını bayramda da sürdürecek Büyükşehir, hayvan ambulansı Canbulan ile yaralı ve yardıma muhtaç sahipsiz hayvanların yanında olmaya devam edecek. Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleri ile ilgili şikâyetlerini 444 55 42 veya Alo 153 no’lu telefona bildirebilecek.