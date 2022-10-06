Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede sorumluluk alanındaki mahalle yollarında çalışmaları yoğun şekilde sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçeleri ve mahalleleri kaliteli yollarla birbirine bağladıklarını belirterek, Kadınhanı’na bu yıl kazandırdıkları 51,6 kilometre mahalle yolunun hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede sorumluluk alanındaki mahalle yollarında çalışmaları yoğun şekilde sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçeleri ve mahalleleri kaliteli yollarla birbirine bağladıklarını belirterek, Kadınhanı’na bu yıl kazandırdıkları 51,6 kilometre mahalle yolunun hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki sorumluluk alanlarında mahalle yolu çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir sorumluluğundaki mahalle yollarında yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, mahalle yollarının genişletilerek alt yapı ve malzeme kalitelerinin artırıldığını, bu sayede de yol standartlarının yükseltildiğini söyledi. Bu çerçevede 2022 yatırım programına aldıkları Kadınhanı ilçesine bağlı 51,6 kilometrelik yolu tamamladıklarını kaydeden Başkan Altay, “6,5 kilometrelik Osmancık-İstanbul Yolu, 2 kilometrelik Çeşmecik-Güneypınar, 4,4 kilometrelik Köylütolu-Meydanlı, 4,5 kilometrelik Karahisar-Hacımehmetli, 5,5 kilometrelik Osmancık-Çemecik, 8 kilometrelik Gözülü-Kolukısa, 5,5 kilometrelik Atlantı-Kolukısa yolları ile 2 kilometrelik Osmancık Çevre Yolu, 8 kilometrelik Meydanlı Yolu, 1,7 kilometrelik Atlantı Çevre Yolu, 3,5 kilometrelik Bulgurpınar olmak üzere toplam 51,6 kilometre uzunluğundaki yollarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk” dedi.

İlçeleri ve mahalleleri kaliteli yollarla birbirine bağladıklarını belirten Başkan Altay, Kadınhanı’na bu yıl kazandırılan mahalle yollarının 46 milyon liraya mal olduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi.