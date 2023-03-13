Konya Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmak için ilk günden beri çalıştığı Hatay’da yürüttüğü altyapı çalışmalarının yanında şebekenin olmadığı alanlara tatlı su tankerleri ile su hizmeti götürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da bulunan tatlı su tankerleriyle şebekenin olmadığı ve ihtiyaç duyulan yerlere temiz su teminini sürdürüyor.Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay’da yaşamın normale dönmesi için altyapı, lojistik, mobil mutfak, enerji sağlama, konteyner kent, mobil sağlık araçları gibi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin, şehrin tahribata uğrayan su ve kanalizasyon şebekesini ayağa kaldırmak için yoğun gayretle çalıştığını kaydeden Başkan Altay, bir yandan da bölgeye gönderdikleri tankerlerle ihtiyaç duyulan yerlere temiz su dağıtımına devam ettiklerini ifade etti.

Başkan Altay, “Tankerlerimiz deprem bölgesinde bir günde yüzden fazla sefer yapıyor. Kuyuların devreye alınmasıyla birlikte bölgede bulunan tankerlerimizle çalışan ekipler, mahalleler, çadır kentler, mobil aş evleri gibi ihtiyaç duyulan yerlere su dağıtım işlemi gerçekleştiriyoruz. Her damla suda emek var, dua var, millete hizmet sevdası var. Bu sıkıntıları devlet-millet ele ele hep birlikte aşacağız” şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait tatlı su tankerleri bugüne kadar 3 bin 148 sefer yaptı.