Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da düzenlediği Ramazan etkinlikleriyle depremzede çocuklara moral vermeye devam ediyor.

Hatay’da Ramazan günlerinde depremzede çocuklara moral veren Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde son olarak Defne ilçesinde kurulan çadır kentte ve Altınözü ilçesindeki Geçici Barınma Merkezinde çocuklarla buluştu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat’ta tüm ülkeyi derinden sarsan yüzyılın felaketinin yaralarını sarmak için Hatay’da ilk günden beri yoğun şekilde çalıştıklarını hatırlattı. Ramazan ayının gelmesiyle depremzede vatandaşların, özellikle de çocukların moral ve motivasyonunu artırmak, onlara depremin acısını bir nebzede olsa unutturmak amacıyla düzenledikleri Ramazan etkinliklerinin yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Başkan Altay, “Büyükşehir Mobil Etkinlik tırımız Hatay’da kurulan çadır kentlerde ve barınma merkezlerinde çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Mobil Etkinlik tırımız son olarak Defne ilçesinde kurulan çadır kentte ve Altınözü ilçesindeki Geçici Barınma Merkezinde çocuklarımızla buluştu. Depremden etkilenen yavrularımızın yüzünün gülmesi için tüm imkanlarımızla seferber olduk. Etkinliklerimiz Ramazan ayı boyunca Hatay merkezde ve ilçelerinde çocuklarla buluşmaya devam edecek inşallah” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mobil Etkinlik tırı ile keyifli anlar geçiren depremzede çocuklar ise düzenlenen Ramazan etkinliklerini çok sevdiklerini söylüyor. İftar öncesinde Türk Tasavvuf Müziği Konserinin icra edildiği Ramazan etkinlikleri çerçevesinde iftar sonrasında ise; Hacivat-Karagöz, Meddah, Orta Oyunu, Kukla Gösterileri gibi çeşitli sahne etkinliklerine katılan çocuklar, langırt ve minigol gibi oyun alanlarında da gönüllerince eğleniyor.