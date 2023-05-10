Hatay’da deprem sonrası yaşamın normale dönmesi için tüm imkanları seferber eden Konya Büyükşehir Belediyesi, Hataylı depremzedelere bir destek de KOMEK ile verecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK’in Hatay’daki birinci etap Konya Konteyner Kentte kurs merkezi açacağını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), deprem bölgesi Hatay’da kurs merkezi açıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinin ardından Hatay’da yaşamın normale dönmesi, arama-kurtarmadan altyapıya, lojistikten su teminine, gıda ve kıyafet yardımından enerjiye, mobil mutfaklardan konteyner kent kurulumuna kadar her alanda depremzedelerin yanında olmaya çalıştıklarını hatırlattı. Hatay’da hizmet vermeye başlayan 1. etap konteyner kentin ardından 2. ve 3. etapta da artık son hazırlıkları yaptıklarını vurgulayan Başkan Uğur İbrahim Altay, “Konya olarak oluşturduğumuz 1. etap konteyner kentte bölge halkına bir destek de KOMEK’le vereceğiz inşallah. Başarısı ülke sınırlarını aşan ve Konya’mızın önemli bir markası haline dönüşen KOMEK’imizde; boyama, takı tasarım, suni rattan örgü, amigurumi, doğal taş işlemeciliği, mefruşat alanlarında ücretsiz eğitimler çok yakında başlayacak. Özellikle Hataylı kadınlar için bu acılı süreçte büyük fırsat oluşturacak. Hatay’da KOMEK kursiyeri olmak için kayıt tarihlerini çok yakında açıklayacağız. Ayrıca Hatay’da ikamet eden vatandaşlarımızdan eğitmen olmaya yeterliliği olanlar Hatay KOMEK’e usta öğretici olarak başvuru yapabilecek. KOMEK kayıtları, açıklanacak tarihlerde ‘komek.org.tr’ adresinden gerçekleştirilecek. Dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah” diye konuştu.

Güzelburç Mahallesi İpekyolu Caddesinde kurulan 1. Etap Konya Konteyner Kentte açılacak Hatay KOMEK hakkında detaylı bilgiye “komek.org.tr” adresinden veya 0501 732 46 46 nolu hattan ulaşılabiliyor.