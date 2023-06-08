Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail askerleri tarafından evi yıkılan Filistinli aileye yeni bir ev inşa edilmesi için El Halil Belediyesi ile protokol imzaladı.

Filistinli ailenin yıkılan evinin yeniden inşasıyla ilgili süreci başlatmak ve incelemelerde bulunmak üzere Filistin’in El Halil şehrini ziyaret eden Başkan Altay, El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh ile yıkılan evin inşası için protokol imzaladı. İsrail’in Filistinlilere karşı zulmünün devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Başkanlığını yürüttüğüm Türk Dünyası Belediyeler Birliği aracılığıyla Batı Şeria’da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle İsrail askerleri tarafından evi yıkılan Filistinli ailemizin evinin yeniden inşasını gerçekleştirmek için harekete geçtik. Yapılan görüşmeler sonucunda El Halil Belediyemiz ve TDBB arasında protokol imzaladık. İnşallah Konya Büyükşehir Belediyesi olarak en kısa sürede evi tamamlayarak ailemizin mağduriyetini gidermek istiyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya olarak Filistinli kardeşlerimiz için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Altay Filistin’de çeşitli temaslarda bulundu

Filistin ziyareti çerçevesinde Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile de bir araya gelen Başkan Altay, daha sonra El Halil Belediyesi’nde Konya’nın tecrübelerinden faydalanarak hayata geçirilen Akıllı Trafik Yönetimi ve CBS merkezlerinde yürütülen çalışmaları inceledi. Başkan Altay, Belediye Akademisi çalışmaları çerçevesinde daha önce Konya Büyükşehir İtfaiyesi’nden eğitim alan El Halil Belediyesi İtfaiyesi’nde görev yapan itfaiyecileri de ziyaret ederken, önünüzdeki dönemde bu eğitimlerin devam etmesi noktasında mutabık kalındı. Türkiye’de bulunmayan pek çok Osmanlıca yazma eserin yer aldığı El Aksa Yazma Eserler Kütüphanesi’ni de ziyaret eden Başkan Altay, kütüphane ile ortak sergi yapılması için çalışmalar başlattı.