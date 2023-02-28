Konya Büyükşehir Belediyesi’nin depremden etkilenen çocuklara destek olmak için düzenlediği etkinlikler Gaziantep’in ardından Hatay ve Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin depremden etkilenen çocuklara destek olmak için düzenlediği etkinlikler Gaziantep’in ardından Hatay ve Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin depremin etkilediği 11 şehirde çocukların psikolojisine destek olmak için düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak deprem felaketlerinden sonra tüm imkanları seferber ederek Hataylıların yanında olduklarını belirterek, bir taraftan da depremzede çocuklar için etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Bu çerçevede Konya Bilim Merkezi Bilim Tırı’nın Hatay’da çocuklarla buluşmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun depremden etkilenin 11 şehirde çocuklar için çok sayıda etkinlik yaptığını vurguladı. Başkan Altay, “Etkinliklerimiz Gaziantep’in Islahiye ve Nurdağı ilçelerinden sonra Hatay ve Kahramanmaraş’taki depremzede çocuklarımızla buluştu. Depremin vurduğu 11 ili dolaşacak etkinlikler çocuklarımızın yüzünde biraz da olsa tebessüm oluştursun istiyoruz. Afetin neden olduğu psikolojik yıkımdan kurtarmak için hazırladığımız etkinlikleri çocuklarımız çok sevdi. Onların yüzünün gülmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gaziantep’in Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde başlayan Hatay ve Kahramanmaraş’ta devam eden etkinlikler; Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye ve Adana’da da depremzede çocuklarla buluşacak. Etkinlikler çerçevesinde; Niloya ve Kukuli müzikalleri, yüz boyama etkinlikleri, ahşap boyama, seramik boyama, şişme oyun parkı, çocuk alanları oluşturulurken, çocuklara çeşitli oyuncaklar, balon, forma ve atkı hediye ediliyor.