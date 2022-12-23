Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 2. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 2. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde oluşturulan Çocuk Meclisi’nin 2. dönem toplantısı yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Çocuk Meclisi Başkanı Aysima Eroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak faaliyetler hakkında meclise bilgi verildi. Kendilerine sunulan imkanlar dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür eden Çocuk Meclisi Başkanı Eroğlu, “Bizler, çocukların isteklerini, haklarını, sorunlarını dile getirmek, şehrimiz için projeler geliştirmek ve bunları saygıdeğer büyüklerimizle ve siz değerli meclis üyelerimize iletmek için buradayız. Mevlana torunları olarak bizler, bu toprakların hangi değerleri barındırdığının farkında olarak bu değerlerin yüklediği sorumluluk bilinciyle, yerel yönetimlere destek olacağımıza ve birlikte güzel bir sinerji yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu şehirde yaşamak bir yanıyla saadet, bir yanıyla ayrıcalık iken bir yanıyla da mühim bir sorumluluktur. Çağdan çağa büyüyerek, güzelleşerek ve berraklaşarak gelen bu şehri ve bu şehrin güzel insanlarını seviyoruz. Bu kadim başkenti tüm insanlığın umudu haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle; öğrencilerin milli ve kültürel değerleri kavramalarını sağlayacak etkinlikler yürütmek, okullarda çevreye duyarlı bilinçli nesiller yetiştirilmesi sağlamak, şehrin sorunlarını araştırmak ve elde edilen sonuçları Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na sunmak amacıyla kuruldu.