Konya Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP29) Konya ve Nasreddin Hoca tanıtımı yaptı.

COP29 kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye pavilionunda Konya’yı ve Nasrettin Hoca’yı İngilizce olarak çeşitli hikayeler ve fıkralarla anlatan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu temsili Nasrettin Hoca, başta Türk dünyası olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerin merakı ve yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türkiye pavilionunu ziyaret eden konuklara Nasrettin Hoca’yı ve Konya’yı anlatan İngilizce broşürler dağıtılarak, hem Konya’nın hem de Nasreddin Hoca ve memleketi Akşehir’in tanıtımına katkı sağlandı. Temsili Nasrettin Hoca ile Konya ve Akşehir’in kültürel mirası tanıtılarak küresel iklim değişikliğine fıkralarla dikkat çekildi.

UCLG, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katıldığı iklim paneli öncesi İngilizce olarak “Zamanın Aynası” isimli performansını sergileyen temsili Nasrettin Hoca, burada da izleyenlerden büyük beğeni aldı. Oyunu ilgiyle izleyen yerli ve yabancı misafirler temsili Nasrettin Hoca’yı tebrik ederek fotoğraf çektirdi.

Başkan Altay, BM İklim Değişikliği Konferansı kapsamında, Türkiye pavilionunda Konya Büyükşehir Belediyesi ve TDBB tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimlerde İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmaları” ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca düzenlenen “Depremden Kaynaklı Yıkıntı Atıklarının Geri Kazanımı ve Sürdürülebilir Yönetimi” konulu panellerde konuştu.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün ev sahipliğinde 100’den fazla ülkeden binlerce temsilcinin katılımıyla başlayan COP29, 22 Kasım tarihinde sona erecek.