Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Bitlis’in Ahlat ilçesinde açılan stant yoğun ilgi görüyor.

Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat’ta yapılan kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 1071 Sultan Alparslan’ın otağının kurulduğu Ahlat’taki Çarho bölgesinde devam eden kutlamalar; halk oyunları, mehter takımı gösterileri, güreş müsabakaları ve okçuluk gibi etkinliklerle sürerken, belediyeler de kurulan stantlarda tanıtımlarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi de ziyaretçilerini mehteran takımı gösterisiyle karşılarken, aynı zamanda Selçuklu dönemi kıyafetleri giyerek kılıç kuşanan görevliler ise fotoğraf tutkunlarının ilk tercihi oldu. Görevlilerle özçekim yapan vatandaşlar, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibinin oyununu da izlemeyi ihmal etmedi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Seyful Akgönen isimli oyuncu, Konya Büyükşehir Belediyesi ve değerli Konyalıları temsilen geldiklerini belirterek, “Yaklaşık dört yıldır bu etkinliğe seve seve geliyoruz. Çünkü her anlamda Ahlat ile Konya’mız birdir. Her sene severek geliyoruz. Ahlat’tan herkese selamlarımızı söylüyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. 35 kişilik bir ekiple Konya’dan gelmiş bulunmaktayız. Mehter takımımız, ayrıyeten Konya Şehir Tiyatromuzdan değerli oyuncu arkadaşlarımızla beraber burada canlandırmalar da yapıyoruz. Her geçen sene daha fazla ilgi var. Özellikle kostümlerin sergilendiği alanımız var ve oyun da sergiliyoruz. Çok fazla ilgi var. Bundan da çok mutluyuz” dedi.