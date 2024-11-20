Konya Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye ve üreticiye yönelik fidan ve fide desteğini çeşitlendirerek sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsal kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak için tarımsal desteklemeleri ve bu alandaki çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi. Kırsaldaki en önemli önceliklerinin vatandaşların yaşadıkları bölgelerde refah seviyesini artırmak olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Hemşehrilerimizin yaşadıkları bölgelerde refah seviyesini artırmak için 31 ilçemizdeki çiftçilerimize farklı destekler sağlıyoruz. Bu kapsamda Konya genelinde başvuru yapan çiftçilerimize yüzde 75 destekle sumak fidanı desteğinde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Hem su tasarrufu sağlayıp hem de birim alandan yüksek gelir elde edecek ürünlerimizin desteklemelerine devam edeceğiz”

Başkan Altay, sumağın su kısıtı olan ve eğimli bölgelerde yetiştirilebilen, ekonomik alanda önemli gelir sağlayan, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında değerlendirilen kıymetli bir bitki olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretilmesi konusunda çiftçimize sağlanan destekleri çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda dağıtımı gerçekleştirilen sumak fidanımız da bölgemiz için önem taşıyor. İnşallah ilimizde hem su tasarrufu sağlayıp hem de birim alandan yüksek gelir elde edecek ürünlerimizin desteklemelerine devam edeceğiz. Konyalı çiftçilerimize her alanda desteklerimiz artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

Taşkent’teki fidan dağıtım programında konuşan Taşkent Belediye Başkanı Mehmet Acar ise, destekleri dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Projeden çok memnun olduklarını ifade eden çiftçiler de sağlanan desteklerden dolayı Başkan Altay’a teşekkürlerini iletti.

Su tasarrufu sağlayan şifalı bitki: “Sumak”

Sumağın az su isteyen, bakımı zahmetsiz bir bitki olduğuna dikkati çeken çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı sağlama adına sürdürdüğü tarımsal desteklemelerin çok kıymetli olduğunu vurguladı. Çok yıllık bir bitki olan ve dünyada doğadan en fazla toplandığı ülkelerden biri Türkiye’de en çok kullanılan baharatlardan sumak, şifası kadar lezzetiyle de çokça tercih ediliyor. Orman içindeki kayalık alanlarda, güneş alan kireçli topraklarda iyi yetişen ve su isteği az olan sumak, meyvelerinin güzel görünümünden dolayı peyzaj düzenlemesinde de kullanılıyor. Deri, ipek ve yün boyama ile hayvan yemi olarak kullanılan, kurak dönemlerde canlılığını koruyabilen sumak, kendi boyundan daha uzun ve güçlü kazık kök sistemiyle erozyon mücadelesinde de büyük önem taşıyor.