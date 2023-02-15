Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin koordinasyonunda depremin en çok etkilediği Hatay’a 305 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin koordinasyonunda depremin en çok etkilediği Hatay’a 305 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tüm imkanlarıyla Hatay için seferber olmuş durumda. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin tüm ülkeyi yasa boğduğunu, ilk günden itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak Hatay’da 738 araç ve 2 bin 692 personelle depremin yaralarını sarmak için canla başla gayret ettiklerini söyledi. Arama kurtarma, içme suyu temini, mobil mutfak, yardımların koordinasyonu başta olmak üzere deprem bölgesine Konya olarak tüm imkânları seferber ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Bir taraftan da depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına ilçe belediyelerimizle koordineli şekilde çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz de yardımlarını belirlediğimiz noktalara yapıyor. Şu ana kadar; gıdadan ilaca, hijyen malzemelerinden kıyafete, ısınma araçlarından oyuncaklara kadar içerisinde birçok yardım malzemesinin yer aldığı 305 tır yardım malzemesini Hatay’a ulaştırdık” diye konuştu.

Bunun yanı sıra Konya’daki odaların, sivil toplum kuruluşlarının ve hayırseverlerin de münferit olarak hazırladıkları yüzlerce yardım tırının da deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştığını kaydeden Başkan Altay, “Bu yardım TIR’ları Hatay’da oluşturduğumuz lojistik merkezlerimizde toplanıyor. Orada ihtiyaçlara göre koordineli şekilde ilçelere ve mahallelere sevk ediyoruz. Yardım gönderen tüm hemşehrilerimizden ve sebep olan tüm kuruluşlarımızdan ve hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Depremde mağdur olan kardeşlerimizin mağduriyetini gidermek için çalışmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.