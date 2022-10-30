Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Akşehir ve Ereğli ilçelerinde düzenlenen Cumhuriyet Konserleri’nde ünlü sanatçı Yavuz Bingöl Konyalılarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Akşehir ve Ereğli ilçelerinde düzenlenen Cumhuriyet Konserleri’nde ünlü sanatçı Yavuz Bingöl Konyalılarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Akşehir ve Ereğli’de Cumhuriyet Konserleri düzenledi. Akşehir Cumhuriyet Meydanı’nda, Ereğli’de ise İstasyon Meydanı’nda düzenlenen konserlerde, ünlü sanatçı Yavuz Bingöl sevilen türkülerini Konyalılar için seslendirdi. Her iki ilçede de vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen konserlerde Akşehirliler ve Ereğlililer, sanatçının sevilen şarkılarına ve türkülerine eşlik ederek müzik ziyafetinin tadını çıkardı. 28 Ekim’de Akşehir’de düzenlenen konserin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 29 Ekim’de Ereğli’de düzenlenen konserin sonunda da AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek sanatçıya çiçek takdim etti.