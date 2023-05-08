Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası ilçelerde kırsal kalkınmayı artırarak vatandaşların yaşadıkları bölgelerde refah seviyelerinin yükseltilmesi için tarımsal desteklemelere büyük önem verdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir 31 ilçede ürün çeşitliliğini artırmak için çiftçiye destek oluyor. Bu çerçevede büyükşehir olarak fide ve fidan desteğine aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Daha önce başvurularını aldığımız Konya genelinde bin 193 dekar alanda dikilmek üzere 115 bin adet; asma, elma, ceviz, aronya, böğürtlen, ahududu, vişne fidanı dağıtımı yapmıştık. Yine 31 ilçemizde hem ürün çeşitliliğinin artırılması hem de çiftçilerimizin daha çok gelir elde etmesi amacıyla; 194 dekar alanda 9 bin 750 adet badem fidanı, 52 dekar alanda 2 bin 600 adet kayısı fidanı, 17 dekar alanda 112 bin adet kekik fidesi, 10 dekar alanda da 30 bin adet adaçayı fidesi ve 72 bin adette tıbbi nane desteklemesi yaparak fidan ve fidelerimizi çiftçilerimize dağıttık. Üretime katılan tüm hemşerilerimize bereketli olsun inşallah” diye konuştu.