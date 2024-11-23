Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da beklenen kar yağışı öncesinde Konya Büyükşehir Belediyesinin hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, uzmanların kar yağışı uyarısı yaptığı Konya’nın 31 ilçesinde, acil müdahale ekipleriyle kar ve buzlanmaya karşı göreve hazır.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son yıllarda kış aylarının oldukça kurak geçtiğini ancak meteoroloji uzmanlarının verdiği müjdeyle ülke genelini etkisi altına alması beklenen kar yağışının Konya’da da kendisini hissettirecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

“TÜM EKİPLERİMİZLE GÖREVE HAZIRIZ”

Şehir merkezi ve merkez dışındaki ilçelerde 24 saat esasına dayalı bir çalışma planı oluşturduklarını belirterek, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için tüm imkanların seferber edildiğini kaydeden Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, Selçuklu, Karatay ve Meram belediyelerimizle şehir merkezinde koordineli şekilde hareket ederek hemşehrilerimizin kış mevsiminden etkilenmeden günlük hayatlarını sürdürebilmeleri için tüm ekiplerimizle göreve hazırız. Merkezde 53 farklı noktada konuşlanmış acil müdahale ekiplerimiz kar yağışı ve buzlanmaya anında müdahale edecek şekilde organize edildi. Ayrıca merkez dışındaki 28 ilçemizdeki 7 bölge şefliğinde görev yapan personelimiz ve ekipmanlarımızla da ilçelerimizde yolların açık tutulması için vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı.

MERKEZ VE İLÇELERDE BİN 374 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Merkez ve ilçelerde bin 374 personel ve 436 araçla kış boyunca Konyalıların hizmetinde olacaklarını vurgulayan Başkan Altay, ana arterlerdeki kaldırımlar, şehir meydanları, parklar, hastaneler, okullar ve camiler gibi kamu tesislerinin yanı sıra; yaya üst ve altgeçitleri ile yürüyüş yollarında da kar temizliği yapılacağını belirtti.

TUZLAMA, SOLÜSYON UYGULAMASI VE KAR KÜREME ARAÇLARI VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK

Başkan Altay, kar temizleme ve buzlanma önleme çalışmaları kapsamında tuzlama, solüsyon uygulaması ve kar küreme araçlarının da hazır tutulduğunu vurgulayarak, “Amacımız, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması. Halihazırda 50 bin ton tuz ve 1.000 ton buz çözücü ve önleyici solüsyonumuz hazır. Konya’mızda dayanışma ve tedbirle kışı sorunsuz geçireceğiz Allah’ın izniyle” diye konuştu.

Son olarak sürücülerden kış lastiği kullanmalarını, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını isteyen Başkan Altay, vatandaşların yoğun kar yağışı esnasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Büyükşehir’in Acil Çağrı Merkezi’ne 444 55 42 nolu telefon numarasından ulaşabileceklerini de hatırlattı.

