Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin 45 farklı şehrinden otogar yöneticilerinin katıldığı Ulusal Otogar Yönetim Çalıştayı’nın ikincisine ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin 45 farklı şehrinden otogar yöneticilerinin katıldığı Ulusal Otogar Yönetim Çalıştayı’nın ikincisine ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 2. Ulusal Otogar Yönetim Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay’ın açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü, taşımacılık anlamında ortaya çıkan sorunları çözmek adına bir araya geldiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesinin bu konudaki hizmetlerini anlatan bir sunum yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2. Bölge Müdürü Kemal Yılmaz, otogar işletmeciliğinin zor bir hizmet olduğuna değinerek, çalıştay sonucunda otogarlar arasındaki teknoloji, bilişim, iletişim kanallarının güçleneceğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Furkan Kuşdemir, “İkincisini düzenlediğimiz bu çalıştayla; bilgi birikimlerimizi, sorunlarımızın çözümü adına neler yapabileceğimizi ortak bir dille istişare edeceğiz” diye konuştu.

45 farklı şehirden otogar yöneticileri katıldı

Şehirlerarası yolcu taşımacılığının merkezi konumundaki otogarların yönetiminde ortaya çıkan ortak sorunlara çözümler üretmek, ulaşımdaki kalite standartlarını artırmak, birimler arası iletişimi geliştirmek ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla düzenlenen çalıştaya 45 farklı şehirden otogar idarecileri katıldı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, Otobüs İşletmeleri Derneği, Konya Otobüs İşletmecileri Derneği ve O-Bilet A.Ş’nin paydaşı olduğu 2. Ulusal Otogar Yönetimi Çalıştayında; Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım, Yetki Belgeleri ve Ücret Tarifeleri, Kiralama, İşletme ve Yolcu Taşımacılığı Hizmetinin Esasları, Otogar İç Trafiği, Güvenlik ve Asayiş, Terminal İşletmeciliğinde Belediyelerin Rolü ve Önemi başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Başkan Altay’la buluştular

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da çalıştaya katılan otogar yöneticiler ile bir araya gelerek ulaşım konusunda örnek bir şehir olan Konya’da gerçekleşen çalıştayın önemine dikkat çekerek, hayırlı olmasını diledi. 3 gün süren çalıştayın sonunda Konya turuna katılarak şehrin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret eden otogar yöneticileri, Konya’yı çok beğendiklerini söyledi.