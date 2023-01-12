Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2022 yılında 143,2 kilometre daha yeni kanalizasyon şebekesi ve ıslahı gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri 2018 yılından bu yana yapılan toplam kanalizasyon şebekesinin 860 kilometreye ulaştığını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2022 yılında 143,2 kilometre daha yeni kanalizasyon şebekesi ve ıslahı gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri 2018 yılından bu yana yapılan toplam kanalizasyon şebekesinin 860 kilometreye ulaştığını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerdeki altyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Konya’nın her noktasına ulaştırabilmek üzere altyapıda her yıl büyük eksiklikleri giderdiklerini belirtti. Kanalizasyon şebekeleri konusunda kullanım ömrü biten hatları yenileriyle değiştirdiklerini, şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerine yeni kanal şebekeleri yapıldığını belirten Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğümüz kanalizasyon şebekesinin sağlıklı bir şekilde çalışması için akış debisinin oluşup oluşmadığına dikkat ediyor. Kanalizasyon şebekesi yapımında nüfus faktörünü dikkate alarak kriterler belirliyoruz. Bu çerçevede nüfusu fazla olan yerleşim yerlerinin tamamında; büyük mahalle ve ilçe merkezlerinde planlanan kanalizasyon şebekelerini tamamlıyoruz. 31 ilçemizde 2022 yılında farklı çap ve ebatlarda, dayanıklı ve uzun ömürlü muhtelif borular kullanılarak toplam 143,2 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi ve ıslah çalışması yaptık. Şehrimize hayırlı olsun. 2018 yılından bu yana yapılan kanalizasyon şebekesi uzunluğu 860 kilometreye ulaştı” ifadelerini kullandı.

"Ana kolektör hatları tamamlandı"

Öte yandan, şehir merkezinde mevcut kanalizasyon sisteminin 2050 yılına kadar sağlıklı çalışması için yürüttükleri “Kanalizasyon Master Projesi” çerçevesinde mevcut hatları yenilemek yerine şehri 3 bölgeye ayırarak toplam 40 kilometre yeni kolektör hattı projelendirdiklerini hatırlatan Başkan Altay, bu çerçevede geçtiğimiz yıl Keçili Kanalı Ana Kolektör Hattı, Karatay Sanayi Kolektör Hattı, Real-Otogar, Sille Ak-Barış Caddesi, Akıncılar-Aydınlıkevler ve Gazze Caddesi-Tıp Fakültesi kolektör hatlarını tamamladıklarını da sözlerine ekledi.