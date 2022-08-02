Konya’nın ev sahipliğinde 55 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla 9-18 Ağustos tarihleri arasında beşincisi düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış günü büyük bir coşkuya sahne olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok İslam ülkesinden devlet adamlarının katılacağı açılış seremonisi ve sürpriz gösteriler için Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Konya’nın ev sahipliğinde 55 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla 9-18 Ağustos tarihleri arasında beşincisi düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış günü büyük bir coşkuya sahne olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok İslam ülkesinden devlet adamlarının katılacağı açılış seremonisi ve sürpriz gösteriler için Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış seremonisine ve büyük sürprizlere hazırlanıyor. Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam ülkeleri arasında düzenlenen en büyük spor organizasyonu olan İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisine ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Oyunlar için farlı ülkelerden sporcuların Konya’ya gelmeye başladığını kaydeden Başkan Altay, bu süreçte 4 bin 200 sporcu ile birlikte binlerce misafire ev sahipliğini yapacaklarını hatırlattı.

“Misafirleri en güzel şekilde ağırlayacağız”

Konya olarak organizasyona en güzel şekilde hazırlandıklarını belirten Başkan Altay, 9 Ağustos’ta 55 ülkeden sporcuların katılımıyla yapılacak açılış seremonisinin büyük bir coşkuya sahne olacağını ifade etti. Başkan Altay, “Sürpriz gösterilerin yapılacağı Konya Büyükşehir Stadyumu’nda hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Bütün İslam dünyasının gözünün Konya’da olacağını biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte birçok İslam ülkesinden devlet adamları açılışımıza teşrif edecekler. Hoşgörünün başkentinde misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” diye konuştu. Oyunlar için Türkiye’nin ilk olimpik veledromu, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti gibi uluslararası standartlarda çok önemli tesislerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konya’ya kazandırıldığını hatırlatan Başkan Altay, organizasyona katılacak tüm sporculara şimdiden başarılar diledi.