Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezi’nin Bilim Pasaportu uygulaması, yenilenen haliyle ilgi görüyor.

KONYA (İGFA) - 6-16 yaş aralığındaki bilime meraklı çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz olarak hazırlanan ve özel bir belge niteliğinde olan Bilim Pasaportu katılımcılara özel fırsatlar sunuyor. Her ay merkezi ziyaret ederek pasaportlarına özel mühür işlemi yaptıran katılımcılar yılsonunda mühür sayısına göre, Konya Bilim Merkezi mağazasında geçerli indirim çekleri kazanma fırsatı elde ediyor.

2024 yılında 1.000’den fazla başvuru alan uygulama ile 600 katılımcı ziyaret sayılarına göre çeşitli ödüller kazanırken ilginin artması üzerine, uygulama 2025 yılında da bilim meraklılarına yeni sürprizler sunmaya devam edecek.

Yeni dönemde bilim pasaportu almak isteyen katılımcılar, Konya Bilim Merkezi’nin web sitesi üzerinden online başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırabiliyor. Başvuru sürecini tamamlayan katılımcılar, kimlik doğrulaması yaparak pasaportlarını merkezden teslim alabilecek.

Bir yıl boyunca geçerli olacak pasaportla en az 6 farklı ayda mühür toplayan katılımcılar, Konya Bilim Merkezi mağazasında geçerli indirim çekleri kazanacak. Tüm aylarda mühür almayı başaran katılımcılar ise 2.250 TL’ye varan miktarlarda indirim çeki kazanma şansı yakalayacak.

Bilim ve keşfetme tutkusunu teşvik eden bu özel uygulama hakkında detaylı bilgiye Konya Bilim Merkezi resmi web sitesinden ulaşılabiliyor.