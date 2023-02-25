Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konya Bilim Merkezi, asrın felaketinden sonra Konya’da misafir edilen depremzede çocuklara yönelik bilim gösterileri, gökyüzü gözlemi, çeşitli bilimsel etkinlikler ve geziler düzenleyerek onların deprem travmasını daha kolay atlatmasına yardımcı oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konya Bilim Merkezi, asrın felaketinden sonra Konya’da misafir edilen depremzede çocuklara yönelik bilim gösterileri, gökyüzü gözlemi, çeşitli bilimsel etkinlikler ve geziler düzenleyerek onların deprem travmasını daha kolay atlatmasına yardımcı oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, düzenlediği bilimsel etkinliklerle Konya’daki depremzede çocuklara moral veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından yıkıma uğrayan şehirlerden gelen çok sayıda depremzede çocuğu, aileleriyle birlikte Konya’da en güzel şekilde misafir ettiklerini söyledi. ifade etti. Başkan Uğur İbrahim Altay, “Konya olarak depremin yaralarını sarmak için günlerdir Hatay’da çok önemli çalışmalar yürütürken bir taraftan da şehrimizde ağırladığımız misafirlerimizin yanında oluyoruz. Depremden sonra şehrimize gelen çocukların deprem travmasını daha kolay atlatabilmelerini sağlamak için Konya Bilim Merkezimiz de boş durmuyor. Psikolojik danışmanlık eğitimi alan personellerimiz deprem bölgesinden gelen ve yurtlarda kalan misafirlerimiz için; bilim gösterileri, teleskopla gökyüzü gözlemi, astronomi sunumları ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Eğlenceli geçen programların sonunda çocuklarımıza çeşitli hediyeler de dağıtarak onları sevindiriyoruz” diye konuştu.

Ayrıca deprem bölgesinden gelen ve Konya’daki okullara yerleştirilen öğrencilerin de okulları ile birlikte Konya Bilim Merkezi’yle tanıştırıldığını kaydeden Başkan Altay, “Bu öğrencilerimiz de geziler, atölye çalışmaları ve planetaryum gösterilerine katılıyor. Çocuklarımızın Bilim Merkezi’ne aileleri ile de gelebilmeleri için hafta sonları onları yurtlarından servislerle alarak merkezimizde düzenlenen etkinliklere katılmalarını sağlıyoruz” dedi.