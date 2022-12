Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya Bilim Merkezi, bu yıl 526 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Konya Bilim Merkezi, yıl içinde yüzbinlerce bilim meraklısını ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nin her geçen gün gelişerek büyümeye devam ettiğini ifade etti. Konya Bilim Merkezi’nin hizmete girdiği günden beri 3 milyondan fazla ziyaretçiye kapılarını açtığını ifade eden Başkan Altay, “Sadece 2022 yılında Konya’dan ve Konya dışından 526 bin ziyaretçiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız her yaştan insanı bilimle buluşturmak; özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize bilimi sevdirmek. Bu çerçevede yıl içinde onlarca bilimsel etkinlik gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin her yerinden, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere bilime meraklı herkesi önümüzdeki yıl da Konya Bilim Merkezi’ni görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor

Konya Bilim Merkezi, yıl içinde gerçekleştirilen 9. Konya Bilim Festivali ile 281 bin 613 ziyaretçiyi ağırladı. Merkez Astronomi Festivali, Çatalhöyük Arkeoloji Festivali, Matematik Festivali, Cern International Masterclass, Sürdürülebilir Şehir Mobilyaları Hackathonu, Akıllı Şehir Hackathonu, Kış Kampı, Ara Tatil Kampları, STEM Kampı, Teknoloji Kampı, Astronomi Kampı, Newton Günü gibi birçok festival ve etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Konya Bilim Merkezi’nde 2022 yılı içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin temin ettiği ücretsiz otobüslerle 12 bin öğrenci, atölye ve laboratuvar etkinliğine katıldı. 62 bin öğrenci ise gezi programı çerçevesinde Konya Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilere rehberler eşliğinde gezi programı, planetaryum gösterimleri ve müfredata uygun atölye ve laboratuvar etkinlikleri yapan Konya Bilim Merkezi, ayrıca hafta sonları farklı temalarla özel etkinlerini de sürdürüyor.