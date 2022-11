Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi ara tatilde de yoğun ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi’nde ara tatilde düzenlediği etkinliklerle aileleri ve öğrencileri bilimle buluşturuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarınlarımızın teminatı çocukları bilimle tanıştırarak zihinlerinde bir bilim ışığı yakmak amacıyla Konya Bilim Merkezi’nde yıl boyunca dolu dolu bilimsel etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Konya Bilim Merkezi’nin ara tatilde de yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Başkan Altay, “Konya’dan ve farklı şehirlerden binlerce aile ara tatilde çocuklarıyla birlikte Bilim Merkezi’ne gelerek çeşitli etkinliklere katılıyor. Özellikle 5-13 yaş arası öğrencilerimiz için düzenlediğimiz bilim kamplarında çocuklar tatillerini bilimle iç içe geçiriyor. Kamplarımıza katılan tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ara tatili verimli geçirmek için doğa, sanat, astronomi, coğrafya ve gastronomi eğitimi ile birbirinden eğlenceli bilimsel atölyelerden oluşan STEM kamplarına katılan 5-13 yaş arası öğrenciler; planetaryumda bilimsel filmler izleyerek, çocuk kütüphanesinde keyifli vakit geçiriyor. Yeni açılan Teleskobun Serüveni Sergi Galerisi’nde ve Gözlem Kulesi’nde teleskop kurulumunu öğrenerek güneş gözlemi yapan öğrenciler; Bahçede Bilim alanında ‘doğa’ temalı bilimsel etkinliklerle projeler ortaya çıkarıyor. Öğrenciler, farklı konu ve temalarda gerçekleştirilen eğlenceli bilim gösterileri ile günlük hayatlarında karşılaştıkları birçok soruya da yanıt buluyor. Ara tatilde Konya’dan ve farklı şehirlerden binlerce ziyaretçiyi de ağırlayan Konya Bilim Merkezi’nde aileler için de çeşitli etkinliklere imza atılıyor. Aileler, hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında her yaş grubu için ayrı düzenlenen bilimsel etkinliklere katılabiliyor. Ayrıca her hafta sonu farklı temalarda düzenlenen Bilim Günleri’nde de 7’den 70’e her ziyaretçinin katılabileceği özgün atölyeler ücretsiz olarak ziyaretçilerle buluşuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezinin sosyal medya hesaplarından ya da konyabilimmerkezi.com adresinden bilim meraklıları etkinlikleri takip ederek kayıt yaptırabiliyor.