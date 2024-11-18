Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde Konya’yı temsil eden Büyükşehir Belediyespor, 11.hafta maçında İstanbul Ankaspor’u 106-64 mağlup etti. Türkiye Basketbol 2.Lig B Grubunda mücadele eden Konya Gelişim Spor Kulübü de, Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında 102-78’lik skorla galip ayrıldı.

KONYA(İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin basketbol takımları mücadele ettikleri liglerde haftayı galibiyetle tamamladı. Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 11. hafta mücadelesinde taraftarı önünde İstanbul Ankaspor’u misafir etti.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynanan karşılamada maç boyunca taraftar desteğini de arkasına alan sarı-siyahlılar, salondan 106-64 gibi farklı bir skorla ayrıldı. Ligdeki 6.galibiyetini alarak puanını 17’ye çıkaran Büyükşehir Belediyespor haftayı 5.sırada tamamladı.

New Williams 29 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve 3 top çalma ile galibiyetin mimarı olurken, Oğulcan Baykan 18 sayı, 4 asist, Khalid Thomas 11 sayı, 3 ribaunt, Koralp Türk 11 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, Metehan deniz 10 sayı, 4 ribaunt, Alp Karahan 12 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle öne çıktı.

Konya Büyükşehir Belediyespor, 24 Kasım Pazar günü ligin 12. haftasında saat 15.00’te deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

KONYA GELİŞİM FARKA KOŞTU

Türkiye Basketbol 2.Lig’de (TB2L) Konya’yı başarıyla temsil eden Konya Gelişim Spor Kulübü ise 4. hafta maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maçta sarı-siyahlılar, genç ve mücadeleci sporcularıyla 102-78 kazanmayı bildi. Ligde çıktığı ikinci maçtan da zaferle ayrılmayı başaran Konya Gelişim, puanını 6’ya çıkardı.

19 sayı kaydeden Murat Kağan Tor ve 17 sayı bulan Hüseyin Aytemur Öztürk maçta sarı-siyahlı takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Konya Gelişim Spor Kulübü, 5.haftada yine kendi evinde Has Halı Gemlik’i ağırlayacak. 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.