Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Bandırma Bordo Basketbol’u kendi sahasında misafir eden Konya Büyükşehir Belediyespor, kıyasıya bir mücadeleye sahne olan maçı 82-72’lik skorla kazanmasını bildi. Ligde 13’üncü galibiyetine imza atan sarı siyahlı takım puanını 38’e yükseltti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Bandırma Bordo Basketbol’u konuk etti.

Selçuklu Belediye Spor Salonu’nda oynanan ve basketbol severlerden yoğun ilgi gören mücadelenin ilk periyodu 20-20’lik skorla berabere tamamlandı. İkinci periyotta ritmini kaybeden Büyükşehir maçın ilk yarısına 40-42 geride girdi. Üçüncü çeyrekte toparlanarak ritmini yakalayan Büyükşehir Belediyespor, rakibine karşı 59-58 üstünlük sağladı.

Üstünlüğünü son çeyrekte de koruyan Konya temsilcisi zorlu mücadeleden 82-72 galip ayrılarak önemli bir galibiyet daha aldı. Bu sonucun ardından 13. galibiyetini kazanan Konya Büyükşehir Belediyespor, puanını 38’e yükseltti.

Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 26. haftasında İstanbul’da iLab Basketbol ile karşı karşıya gelecek. 26 Şubat Çarşamba günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanacak maç saat 13.30’da başlayacak.