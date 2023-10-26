Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Ayakkabı ihracatımız 2022 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 17.4 artarak 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Küresel talepteki zayıflamanın her sektörde olduğu gibi ayakkabı ihracatı artış hızını yavaşlattığını, ancak ihracatımızın 2023 yılında artış eğilimine devam ettiğini görmekteyiz" dedi.

Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı, 110’un üzerinde firma ve 200’ün üzerinde markanın katılımıyla Konya Ticaret Odası-Tüyap Uluslararası Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışta konuşan Konya Ayakkabıcılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Acar, “Konya Ayakkabı Moda Fuarımızın Konya ayakkabı sektörüne, Konya’mıza ve Türkiye’mize büyük ekonomik katkı sağlayacağına ve istidamı artıracağına yürekten inanıyoruz” dedi.

“Konya’mız her daim ticaret ve ulaşım yolların kavşağı olmuştur”

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, düzenlenen fuarın hayırlı olmasını dileyerek, “Ülkemizin katma değer sağlayan sektörlerinden olan deri, deri mamulleri ve ayakkabı sektörü, istihdama ve ihracata sağladığı etkiyle Türkiye ekonomisinde önemli bir role sahip olmuştur. Ayakkabı ihracatımız 2022 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 17.4 artarak 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Küresel talepteki zayıflamanın her sektörde olduğu gibi ayakkabı ihracatı artış hızını yavaşlattığını, ancak ihracatımızın 2023 yılında artış eğilimine devam ettiğini görmekteyiz. Bugünkü fuarımızda olduğu gibi ticaretin kalbinin attığı fuarlarımızın ülke ekonomisine önemli katkılarının olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede firmalarımızın yurt içi ve yurt dışı gerçekleştirdikleri fuar katılımlarını destekliyoruz. Anadolu’nun kalbinde Türk-İslam medeniyetinin odak noktası konumunda olan Konya’mız, her daim ticaret ve ulaşım yollarının kavşağı, bölgesinin ticaret merkezi olmuştur. Bu anlamda bugünkü etkinliğimiz de Türkiye ekonomisinin en dinamik şehirlerinden birini temsil etmektedir. Bu itibarla bu fuarın önümüzdeki yıllarda da kapsamının geliştirilmesi, uluslararası boyutlarda markalaşmış nitelik kazanması, ülkemiz fuarcılık sektörü ve ülkemiz ihracatı, firmalarımız tanınırlığının artması açısından önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, “Fuarın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sektörün temsilcileri hep birlikte bu fuara odaklanmış durumda. İnşallah bu çalışmaların sonucunda bu işin bereketini göreceğiz” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı. Fuar, 26-29 Ekim tarihleri arasında 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.