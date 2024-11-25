Konya’nın Seydişehir ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan tipi sonrası Seydişehir-Antalya karayolu tır ve kamyonların geçişine kapatıldı.

Konya’nın şehirler arası karayollarında etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Tipiyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya’yı Antalya’ya bağlayan Seydişehir karayolunda tır ve kamyonların Antalya istikametine gidişlerine izin verilmiyor.

Antalya’ya gitmek üzere yolda olan tır sürücüsü Yakup Altıntaş, “Yolda mahsur kaldık. Antalya’ya gidiyordum, Alacabel mevkisi kapalıymış. Mecburiyetten kaldık” dedi.

Yolda bekletilen sürücüler ise araçların yanında çay demleyerek çalışmaları izledi.