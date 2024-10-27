Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde her yıl düzenlenen Matematik Festivali’nin bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Bilim Merkezi, 4 yıldır düzenlenen Matematik Festivali’ne bu yıl da ev sahipliği yaptı.

Matematiğin sadece bir ders değil, aynı zamanda bir eğlence kaynağı olarak sunulduğu festival, kapılarını her yaş grubundan matematik meraklılarına açtı.

Katılımcılar, festival boyunca çeşitli atölye çalışmalarıyla hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı buldu. Toplamda 20 atölye olmak üzere matematiğin görsel ve uygulamalı yönlerini sergileyen düzenekler ve bilim gösterileri festivalde ziyaretçilerle buluştu.

Ayrıca matematik eğitimi alanında önde gelen üniversiteler çeşitli stantlar ve etkinliklerle festivalde yer aldı.

Bu arada Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, her yaştan insana bilimi sevdirmek ve toplumun bilim merakını artırmak amacıyla hizmet vermeye devam ediyor.