Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, RTÜK, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle, Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde hayata geçirilen 1.5 Derece-Gençler İçin İklim Okuryazarlığı ve Haberciliği programı kapsamında 3. İklim Yayıncılığı Forumu düzenlendiKONYA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle 1.5 Derece-Gençler İçin İklim Okuryazarlığı ve Haberciliği programı kapsamında 3. İklim Yayıncılığı Forumu yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen forumun moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı Doç. Dr. Oğuz Göksu yaptı. Doç. Dr. Göksu, forumun düzenlemesine katkı sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Program Yapımcısı Güven İslamoğlu, son dönemde iklim mühendisliği diye yeni bir durumun başladığını ifade ederek, “İklim artık çöpten, böcekten, plastikten çıktı başka bir yere gidiyor. Ben artık onlarla ilgilenmiyorum. Sanki iklim değişikliğinin sorumlusu plastik gibi görünüyor. Bazı ülkeler camdan çıkmaya çalışıyor. Biz plastiğe takılmışız. Çünkü farkında değiliz. Farkında olmadığımız bir şeyi de değiştiremeyiz” diye konuştu.

“DOĞAYI KORURSAN İNSANI KORURSUN”

İslamoğlu, bir iklim krizinde nükleer kış yaşanması halinde rüzgar santrallerinin, güneş panellerinin işe yaramayacağını anlatarak, “Neye ihtiyacımız var. Nükleer santrale. Nükleer santral kurmalıyız dedim kıyamet koptu. Vay efendim sen nasıl çevrecisin, nükleer santral kurulmasını istiyorsun. Dedim ki; Fransa’da 15 tane var, Türkiye’de 1 tane yok. İleride iklim krizinde, eğer öyle bir kriz yaşarsak rüzgar türbinleri bir işe yaramaz, güneş santralleri bir işe yaramaz. Enerjiyi nereden alacaksınız. Demek ki 2-3 tane kurmak lazım. Sen nasıl çevrecisin? Ben çevreci değilim. Çevreci, insanı odağına koyar. Ben doğa aktivisitiyim. Ben doğayı ortaya koyarım. İnsan bizde bir zincirdir. Doğayı korursan insanı korursun” ifadelerini kullandı.

“DEZENFORMASYON YAPILMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de, 1.5 Derece-Gençler İçin İklim Okuryazarlığı ve Haberciliği programını düzenli olarak üç yıldır düzenlemesini sağladığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek konuşmasına başladı. Şahin, “Dezenformasyon yapılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bunları yaparken de sosyal farkındalık projeleri ve bilgilendirme projelerine yer vermeye çalışıyoruz. Doğruya rağbet azaldı. Doğru yapılana rağbet azaldı. Ben bazen ‘reyting şehvetine kapılıp da lütfen çocuklarımızı heba etmeyelim, gençlerimizi heba etmeyelim’ diye yayıncılarımıza söylüyorum. Biraz ağır geliyor onlara. Ama paylaşılma, görülme veya takdir edilme, beğenilme kötü de olsa beğenilme şehveti belki artık prim yapmakta. Bu anlamda biz aslında belki de ne yapabiliriz diye konuşmamız lazım. Bunun için buradayız. Bir yerel aktör, dünya çapında ülkemizi temsil eden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. İletişimdeki görevleri, hocalık vasıflarıyla Oğuz hocamız burada. Yıllardır kendisini bu işe adamış bir yayıncı burada. Ben naçizane yıllardır bu alanda çalışma yapan bir kurumun başındayım. Sevgili gençler öncelikle doğruyu arayacağız. Özellikle gerçeğin bu kadar değerli olduğu günümüzde daha fazla arayacağız” cümlelerini kullandı.

Program kapsamından insanların aklında iklim bilinci oluşturmuş olma temennisinde bulunan Şahin, “Hem Cumhurbaşkanımız, hem eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız Murat Kurum hem de yerel yöneticilerimiz çevreci. Bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Önemli olan bunun duyurulması. İletişim Fakültesindeki genç kardeşlerimiz çok güzel gidiyorlar ben onlara güveniyorum. Lütfen unutmayın, basit olarak gördüğünüz medya okuryazarlığı bu alanda çok önemli. Dezenformasyonla mücadele bütün dünyanın sorunu. Eğer sizin farkındalığınız yoksa sizi etkileyemeyiz” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, gelecek için umutsuz olmadığını vurgulayarak, “Bu kadar gencin birçok şey yapma imkanı varken burada bizi dinlemek için geliyor olması çok kıymetli” dedi.

Dünyayı kirleten ülkelerin bu konuda en duyarsız ülkeler olduğuna paylaşan Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti:

“İklim değişikliğine en fazla etki eden iki ülke var. Çin ve Amerika. Maalesef kendilerini değiştirmek ve dönüştürmek için de çok bir çabanın içinde değiller. Bölgesel bir etkiye maruz değiliz tüm dünya bir sarmalın içinde. Kelebek etkisi denen şeyin aslında en doğal sonucunu iklim değişikliğinde görüyoruz. Siz bir şey yapıyorsanız dünyadaki diğer insanlar da bunun etkilerinden mutlaka payına düşen hisseyi alıyor. Dolayısıyla biz bir taraftan uluslararası görevlerimiz neticesinde belediyelerin, yerel yönetimlerin bu konuda masada olmasının, taraf olmasının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da şehrimizde yaşayan insanları afetlere karşı dirençli hale getirmek için ne yapabiliriz diye büyük bir çabanın içindeyiz.”

“DUYARLILIĞIMIZ ÇOK ÜST SEVİYEDE”

Bu konuda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Şuna emin olabilirsiniz ki Konya Büyükşehir olarak bu konuda duyarlılığımız çok üst seviyede. Biz sosyal medya ve popüler belediyecilik yapmamaya gayret ediyoruz. Çünkü emanet ettiğiniz bu şehirde biz de yaşamaya devam edeceğiz. Ben 2009’da belediye başkanlığına başladığımda yağmur suyu drenajı diye bir gündem hayatımızda yoktu. Ama şu anda KOSKİ’nin en önemli gündemi yağmur suyu ve taşkınlardan şehri korumak. Niye? Yağış rejimi değişti. Suyun yağış rejimi değiştiği için suyun aşırı yağışlarda acaba bunu kullanmakla ilgili ne yapabiliriz diye tartışmak zorunda kaldık. Gelip akıp gidiyor. Suyu tutamadığınız için kullanamıyorsunuz. Gölleri korumamız gerektiğinin farkına vardık, yaşamı korumamız gerektiğinin farkına vardık. Yeşil alanları artırmamız gerektiğinin farkına vardık. Doğalgaz kullanımını artırmamız gerektiğinin farkına vardık. Bunları artırmak için büyük bir çaba içindeyiz. İnşallah Konya yine bu manada öncü ve önder olmaya devam edecektir” diye konuştu.