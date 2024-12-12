Konut yatırımcılarının yeni adresi KKTC oldu. Adada konut projeleri; yatırımın amortisman süresinin kısa olması, dövizle kira getirisi ve değerlenen emlak piyasası ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Akdeniz’in cazibe merkezi haline gelen KKTC, hem yerel halk hem de yatırımcılar için önemli bir merkez haline geldi. Özellikle son yıllarda hızla artan talep, adada yeni konut projelerinin hayata geçirilmesine öncülük ediyor. Lüks rezidanslardan tatil köylerine, butik villalardan modern apartman projelerine kadar geniş yelpazede yeni projeler geliştirilirken, yatırımcılar da bu fırsatlardan yararlanmak için harekete geçti. Son olarak Türk gayrimenkul geliştirme şirketi Eden Project, 720 daireli konut projesine imza attı. KKTC’nin merkezi konumunda bulunan Geçitkale’de yapılacak proje ile dünyanın en modern şehirlerinden birinin inşasının da gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

‘‘Proje ile yeni bir şehir kuracağız’’

Kıbrıs’ta 1974’de başlayan savaşın en önemli tarihi noktalarından Geçitkale’nin yeniden hayat bulma projesi olarak açıklanan ‘Eden Corners’ın tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. Toplantıda konuşan Eden Project Genel Müdürü Engin Altan, 72 milletten insanın yatırım yaptığı Kıbrıs’ın son yıllarda hem turizm hem de gayrimenkul yatırımcılarının gözde ülkesi haline geldiğini söyledi. Gazimağusa’ya bağlı Geçitkale’de yapımına başlanacak Eden Corners projesinin de bölgenin cazibe merkezi olacağına dikkat çeken Altan, “Bin 253 kişilik nüfusa sahip Geçitkale kasabası, Eden Corners’la 15-20 bin kişilik nüfusa ulaşacak. Biz burada sadece bir konut projesi inşa etmiyoruz, Eden Corners projesi kapsamında bölgede yol, kanalizasyon, su, elektrik altyapısı ve arıtma tesisleri inşa edeceğiz. Yani burada yeni bir şehir kuracağız’’ şeklinde konuştu.

Altan, “KKTC’de yatırım yapmanın kriterleri Türkiye’den daha farklı. Konut yatırımlarında amortisman süreleri çok daha kısa. KKTC yasalarına göre, sözleşme yapıldığında tapu idaresine işletmeniz gerekiyor. KKTC’de son dönemde çok fazla konut projeleri gerçekleştiriliyor. Proje alanında tapu tiplerine dikkat etmek gerekiyor. İnşaatı yapacak firmaları iyi tanımak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları KKTC’de yabancı statüsünde olduğu için bir avukat ile bu süreci sürdürmelerini tavsiye ederim’’ dedi.