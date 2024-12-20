İSTANBUL (İHA) – Kira ücretlerinin ülke genelinde artmasına konut fiyatlarındaki reel bazlı düşüş eklenince amortisman süreleri kısaldı.

Kira ücretleri ülke genelinde özellikle de büyükşehirlerde ciddi oranda artış gösterdi. Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi verisine göre de kasım ayında konut fiyatlarının reel bazlı yüzde 12 oranında düştüğü görüldü. 10 aydır konut fiyatlarında reel bazlı düşüş sürüyor. Konut fiyatlarındaki reel bazlı düşüşe kira fiyatlarındaki artış da eklenince amortisman süreleri kısaldı. Geçtiğimiz yıllarda 25-30 yıla kadar çıkan amortisman süreleri İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama 15 yıla kadar düştü.

Amortisman sürelerinin kısaltan faktörlere ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Maliyet artışları ve sıfır konutlara erişmenin daha zor olması nedeniyle vatandaşlar uygun fiyatlı ikinci el konutlara yoğun talep gösteriyor. Bu noktada düşen amortisman süresi etkili oluyor. Ülkemizde 2-3 yıl öncesine kadar kira, konut fiyatını ortalama 25 yılda amorti ediyordu. Bu dönemde 25 yıllık amortisman süresi 14-15 yıla kadar düştü. Şu anda konutlarda kira ücretlerinin artmasından dolayı, diğer yatırım enstrümanları arasında da trend haline geldi. Yüzde 25 kira artış sınırının kalkmasıyla kira yatırım getirisi olarak değerlendirilmeye başladı. Reel olarak konut fiyatlarının düşüş göstermesi de bu durumda etkili oluyor" dedi.

"Kiralık konut sayısı ilanı arttı, satılık konut ilanını azaldı"

Kiralık konut ilanlarının satılık konut ilanlarına oranla arttığını belirten Özelmacıklı, "Satılık dairelerde konut portföyü sayısı azaldı. Kiralık daire sayısında artış yaşanıyor. Bu durum da önümüzdeki dönemde kira ücretlerinin yatay seyredeceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İpotekli konut satışlarında artış

İpotekli satışlarda da artış olduğunu kaydeden Özelmacıklı, "Bu yıl konut tarafında 1 milyon 500 bin bandında satış olmasını bekliyoruz. İpotekli satışlarda yüksek faiz oranlarına rağmen geçtiğimiz yıla göre ciddi artış var. Önümüzdeki dönemde enflasyonda yaşanan gerilemenin ardından konut kredilerinde düşüş görülebileceği beklentisi var. Bunun sonucunda konut fiyatlarının artacağını düşünen vatandaşlar bu dönemde yüksek kredi oranlarına rağmen ipotekli konut satın alıyor" diye konuştu.