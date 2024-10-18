Son iki yılın zirvesinde olan konut satışları verilerini değerlendiren sektör temsilcileri, konut üretimi ve ekonomik gelişmelerin son çeyrekte konut fiyatlarına etki edeceğini öne sürdü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan “Konut Satış İstatistikleri” verilerine göre Eylül ayında konut satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,3’lük artış yaşandı

Merkez Bankası ve TÜİK verilerinin konut satışlarındaki artışın devamlılığına işaret ettiğini belirten sektör temsilcilerinden Baki Budakoğlu, orta vadeli bakıldığında konut yatırımının enflasyonun üzerinde getiri sağlamayı sürdürdüğünü belirtti.

Budakoğlu; “2018 yılının 1. çeyreği 100 baz kabul edilerek İnşaat Maliyet Endeksi, Konut Fiyat Endeksi ve TÜFE kıyaslandığında ayrışmanın başladığı 2021’in 3. çeyreğinden itibaren inşaat maliyeti ve konut değerlerinin enflasyonun üstünde gerçekleştiği görülmektedir. Konut fiyatlarının enflasyonun üstünde getiri sağlaması, satışların artmasında önemli bir etkendir.” dedi.

Konut üretimi ve ekonomik gelişmelerin son çeyrekte konut fiyatlarına etki edeceğini belirten Budakoğlu; “Gayrimenkuldeki arz kısıtlılığı, enflasyon ve kredi faizlerindeki aşağı yönlü seyrin etkisiyle önümüzdeki süreçte konut fiyatlarında özellikle son çeyrekten başlayarak yukarı yönlü bir hareket öngörüyoruz.” dedi.