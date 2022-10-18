TÜİK rakamlarına göre Eylül ayında Türkiye genelinde 113 bin 402 konut satışı gerçekleştirildi.

Eylül ayında satılan konut sayısı bir önceki aya göre %8, bir önceki yılın aynı ayına göre %23 azaldı. Endeksa.com’un verilerine göre Türkiye genelinde Eylül ayı itibarıyla ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 972 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 556 bin 360 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu. Eylül ayında konut satışlarında İstanbul 19 bin 89 konut satışı ve %17 oran ile en yüksek paya sahip olurken, yıllık değer artışı en yüksek olan iller sırasıyla Antalya, Mersin ve İstanbul oldu.

Eylül ayında Türkiye genelinde 113 bin 402 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları Eylül ayında bir önceki aya göre %8, bir önceki yılın aynı ayına göre %23 azaldı. Ocak – Eylül dönemi değerlendirildiğinde ise konut satış adedinin geçen senenin aynı dönemine göre %11,4 artışla 1 milyon 57 bin 193 olarak gerçekleştiği görülüyor.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre Türkiye genelinde Eylül ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %202 seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 972 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 556 bin 360 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi ise 19 yıl oldu.

Eylül ayında konut satışlarında İstanbul 19 bin 89 konut satışı ve %17 oran ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 812 konut satışı ve %8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi. Endeksa verilerine göre Eylül ayı sonu itibarıyla İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %241, ortalama konut metrekare satış fiyatı 20 bin 208 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 424 bin 960 TL. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda %212 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 47 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 176 bin 110 TL. İzmir’de ise yıllık değer artışı %190, ortalama konut metrekare satış fiyatı 15 bin 362 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 997 bin 60 TL.

Endeksa verilerine göre, Eylül ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Antalya, Mersin ve İstanbul. Antalya’da konut fiyatları son bir yılda %244 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 123 TL, ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 54 bin 760 TL. Mersin’de yıllık değer artışı %243, ortalama konut metrekare satış fiyatı 10 bin 923 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 583 bin 835 TL. İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı %241, ortalama konut metrekare satış fiyatı 20 bin 208 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 424 bin 960 TL.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki aya göre %23, bir önceki yılın aynı ayına göre %43 azalış göstererek 16 bin 970 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %15 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 artışla 228 bin 601 oldu. İlk el konut satış sayısı %18 azalarak 35 bin 954 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18 azalarak 35 bin 954 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %32 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artışla 312 bin 118 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25 azalarak 77 bin 448 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 artışla 745 bin 75 olarak gerçekleşti.