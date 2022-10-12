Konut kredisi faiz oranlarının yüksek olmasının, ev sahibi olmak isteyenlerin planlarını ertelemesine yol açtığını belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, kredi faiz oranlarında indirimin olması halinde 2022 yılının son çeyreğinde yeni rekorlar kırılabileceğini söyledi.

Konut kredisi faiz oranlarının yüksek olmasının, ev sahibi olmak isteyenlerin planlarını ertelemesine yol açtığını belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, kredi faiz oranlarında indirimin olması halinde 2022 yılının son çeyreğinde yeni rekorlar kırılabileceğini söyledi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açıklanan uzun vadeli ve düşük faizli ilk evim projesine yaklaşık 7 milyon vatandaşın başvuru yapması Türkiye genelinde biriken ekonomik konut talebinin geldiği noktayı gösterdiğini ifade eden Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Daha önce rekorların kırılmasına sebep olan düşük faizli kredi fırsatlarının yeniden gündeme gelmesi, inşaat sektörü ve ev sahibi olmak isteyenler için önem taşıyor. Başta büyükşehirler olmak üzere bir çok bölgede yeni konut talebi her geçen gün artıyor. Ancak enflasyon ve maliyetler sebebiyle hem üretim hem de satış süreçlerinde ertelemeler oluyor. İnşaat sektörü; girdi maliyetlerindeki artış sebebiyle konut satış fiyatlarında yeni güncellemeler yapmak zorunda kaldı. Bu sebeple ekonomik konut üretimi önceki yıllara göre oldukça geriledi. Ancak dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olma noktasındaki talepleri de gün geçtikçe artıyor. Arz ve talebin kesişmesi için en önemli faktörlerin başında konut kredisi kullanımı geliyor. İçinde bulunduğumuz dönemdeki konut kredisi faiz oranları mevcut talebin satışa dönmesi için yeterli değil. Faiz indiriminin hayata geçmesi halinde konut satışlarında yeni rekorlar gelebilir” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak açıklanan konut satış verileri ele alındığında Türkiye genelinde satışı gerçekleşen konutların ortalama yüzde 50’sinin kredili olarak yapıldığını ifade eden Aydemir, buna ek olarak konut kredi faiz oranlarında yaşanan indirimlerin olduğu dönemlerde ise konut satış verilerinde ciddi artışlar yaşandığı sözlerine ekledi.