Konut Fiyat Endeksi, 2025 Şubat'ta aylık bazda yüzde 2,8 artarak 170,5 oldu. Yıllık bazda nominal artış yüzde 31,3 iken, reel olarak yüzde 5,6 azaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yıllık fiyat artışları sırasıyla yüzde 28,4, 37,2 ve 32,7 olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı Şubat ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,3 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 5,6 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 170,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,6 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,6, 3,3 ve 3,8 oranlarında artış gözlenirken, endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28,4, 37,2 ve 32,7 oranlarında artış gösterdiği kaydedildi.