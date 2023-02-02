Nevşehir’de birden çok kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal eden şahıslar jandarma tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Nevşehir’de birden çok kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal eden şahıslar jandarma tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gülşehir ilçesinde bulunan bir ikamette 6 kişi; konut dokunulmazlığını ihlal ettiği ve yağma suçu işlediği gerekçesi ile 112 ihbar hattına şikayette bulundu. Jandarma ekipleri yaptığı çalışma sonrasında suça karışan 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.