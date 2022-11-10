Samsun’un Bafra ilçesinde tartıştığı şahsa pompalı tüfekle ateş açan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde tartıştığı şahsa pompalı tüfekle ateş açan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, B.D. isimli şahıs, daha önceden aralarında tartışma yaşanan E.A.’yı konuşmak için Samsun-Sinop Karayolu’nda bulunan bir akaryakıt istasyonuna çağırdı. Aralarında sözlü tartışma yaşanması üzere B.D., konuşmak için çağırdığı E.A.’ya önce sopa ile saldırdı. Saldırıya uğrayan E.A., olay yerinden kaçtı. B.D. ise kaçan E.A.’nın peşinden gidip, pompalı tüfekle ateş ettikten sonra otomobille olay yerinden uzaklaştı. E.A., olayı yara almadan atlattı.

Olay yerinden kaçan ve plakası belirlenen otomobili yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Kısa süre içerisinde ekipler, olay yerinden kaçan B.D.’yi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Geçidi’nde olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesi’nde ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanan şahıs Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.