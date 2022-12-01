Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dil ve Konuşma Terapisi Birimi’nde kekemelikten artikülasyon bozukluğuna kadar birçok konuşma bozukluğu, uzmanların uyguladığı terapiyle yüksek oranda tedavi edilebiliyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dil ve Konuşma Terapisi Birimi’nde kekemelikten artikülasyon bozukluğuna kadar birçok konuşma bozukluğu, uzmanların uyguladığı terapiyle yüksek oranda tedavi edilebiliyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2018’den bu yana faaliyet gösteren Dil ve Konuşma Terapisi Birimi’nde Dil ve Konuşma Terapistleri Betül Kahraman Ceylan ve Selçuk Bayram görev yapıyor. Birimde akıcı konuşma bozukluğu (kekemelik ve hızlı bozuk konuşma), artikülasyon/fonolojik bozukluk, edinilmiş dil bozuklukları, gecikmiş dil ve konuşma, motor konuşma bozukluğu, ses bozukluğu, rezonans bozuklukları, yarık damak ve dudağa bağlı dil ve konuşma sorunları, işitme engeline bağlı konuşma bozuklukları ve yutma bozukluklarına yönelik değerlendirme ve terapiler uygulanıyor.

10 ayda 2 bini aşkın danışan başvurdu

Adana’da kamu hastaneleri arasında sadece Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile şehir hastanesinde bulunan birimde geçtiğimiz kasım ayının ilk haftasına kadar 2 bini aşkın danışana konuşma terapisi uygulandı. Dil ve Konuşma Terapisti Betül Kahraman Ceylan, her yaş grubunda konuşma bozukluğunun terapiyle giderilebildiğini ve birçok insanın bunu bilmediğini vurguladı. Ceylan, “Bu nedenle danışanlarımızın önemli bölümü kulak, burun ve boğaz, çocuk psikiyatrisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genetik, nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri hekimlerinin yönlendirmesi ya da heyet hastası olarak geliyor” dedi.

"4 yaşındaki çocuğun konuşması anlaşılabilmeli"

Dil ve Konuşma Terapisti Selçuk Bayram ise konuşma bozukluklarının genetik yatkınlık, televizyon gibi ekranlı cihazlara çok fazla maruz kalma, ağız ve dil yapısı bozukluğu gibi nedenlerden kaynaklanabildiğini belirtti. Bayram, çocuklarda konuşma bozukluğundan söz edilebilmesi için ‘anlaşılırlık’ oranını dikkate aldıklarını vurgulayarak, “2 yaşındaki çocuğun konuşmasının en az yüzde 50’sinin anlaşılabilmesi gerekiyor. 3 yaşındaki çocuğun konuşması ise yüzde 75-80 oranında anlaşılabilmeli. 4 yaşında da yüzde 100 oranına ulaşılabilmeli ancak sadece ’r’ sesi için bazı durumlarda 6-7 yaşına kadar da beklenebilir. 1-1,5 yaş arasında çocuk herhangi bir sözcüğü üretemiyorsa, 2-2,5 yaş civarında cümle kurmuyor ya da ekleri doğru ve dile uygun şekilde kullanmıyorsa bu da bir konuşma bozukluğunun işaretidir” dedi.