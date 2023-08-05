Düzce Belediyesi tarafından kazı çalışmalarının devam ettiği Konuralp bölgesinde kazı çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.

Karadeniz bölgesinin Efes’i olarak adlandırılan Konuralp Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor. Düzce Belediyesi’nin önderliğinde devam eden çalışmalarda birçok tarih gün yüzüne çıkarılırken, yeni buluntularda diş fırçası gibi küçük aparatlar ile özenle temizleniyor.

Birçok buluntu toprak altından çıkarılırken, tarihi güzelliklerin gün yüzüne çıktığı bölge ilerleyen zamanlarda binlerce kişiyi ağırlaması bekleniyor.