Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Konuralp Prusias Ad Hypium kazıları ile birlikte restorasyon çalışmalarının yapılacağını ve gelecek yıldan itibaren antik tiyatroda yılın 12 ayı sanatsal aktivitelerin yapılacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Konuralp Prusias Ad Hypium kazıları ile birlikte restorasyon çalışmalarının yapılacağını ve gelecek yıldan itibaren antik tiyatroda yılın 12 ayı sanatsal aktivitelerin yapılacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Düzce’de yapılan çalışmalarını incelemek ve Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Siyahlı Kadın oyununu izlemek üzere kente geldi. Konuralp Prusias Ad Hypium antik tiyatro kazılarını inceleyen Yavuz daha sonra Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun için kültür merkezine geldi.

“Düzce cazibe merkezi olacak”

Düzce’nin İstanbul ile Ankara arasında olduğunu belirterek, çevre illerin de cazibe noktası olduğunu ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

“Bugün Devlet Tiyatroları Düzce turne sahnesinin açılışı için buradayız. Aslında Düzce yaptığımız her türlü kültür sanat faaliyeti hinterlandı geniş bir kent olduğu için komşu şehirlerden de cazibe noktası olabilen bir şehir. Biz buraya Devlet Tiyatrolarımızın çeşitli oyunları gelip zaman zaman Düzce’de izleyicilerimizle buluşuyordu. Fakat burada 35 bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversitemiz var. Gelen oyunlardan şunu gördük ki Düzce halkı daha fazla tiyatro istiyor ve bütün oyunlarımız beğenilerek izleniyor. Bunun üzerine Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ve Milletvekilimiz Ayşe Keşir’in talepleriyle bir çalışma gerçekleştirdik. Burada Devlet Tiyatrolarının kalıcı turne sahnesi olsun diye. Yaptığımız analizler sonrasında bunu açmaya karar verdik. Bugün ilk oyunumuzu gerçekleştireceğiz. Burada 5 kişilik idari bir ekip kuruyoruz. Amacımız ilerleyen zamanlarda burada kalıcı sanatçı kadrosu da oluşturabilmek. Düzce’yi ve komşu şehirleri daha fazla tiyatro oyunu ve kültür sanat aktivitesiyle buluşturmak. Bundan sonra hem çocuk oyunlarıyla hem büyük oyunlarıyla Düzce’de daha fazla buluşacağız.”

“Antik tiyatroda 12 ay kültür ve sanatsal çalışmalar sahnelenecek”

Bakan Yardımcısı Yavuz ayrıca, halen kazı çalışmaları devam eden Konuralp Prusias Ad Hypium antik tiyatrosu ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Yavuz, restorasyon çalışmalarının yaz ayına kadar bitirilerek, antik tiyatronun sanatsal ve kültürel aktivitelerde kullanılacağını dile getirerek, “Bugün ayrıca şehrin kültürel mirası konusunda da incelemelerde bulunduk, müzemizi gezdik, burada antik tiyatroda kazı çalışmalarımız da devam ediyor. Muhteşem bir anfi tiyatromuz var. Belediyemizin desteğiyle bakanlık olarak yaptığımız kazı sonucunda 5 bin kişilik anfi tiyatronun büyük bir kısmı ortaya çıkmış durumda. Hayalimiz orasının da restorasyonunu yaptıktan sonra orayı da sanat aktiviteleriyle buluşturmak. Özellikle yaz aylarında tiyatro, konser gibi etkinliklerle Düzce’yi yıl boyu daha fazla kültür sanat aktivitesi yapılabilen bir il haline getirmek. Bugün de bu çerçevede aktivitelerimizi gerçekleştirdik” dedi.

Yavuz, daha sonra beraberinde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve protokol üyeleri ile "Siyahlı Kadın" tiyatro oyununu izledi.