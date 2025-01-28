DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği’nin koordinasyonu ile Düzce’de ilk kez film festivali düzenlenecek. Konuralp Film Festivali’nde yapılması gerekenler ile ilgili ön değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce’de ilk defa film festivali düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar başladı. Düzce Valiliği’nin öncülüğünde ilgili kurum ve kuruluş müdürlerinin katılacağı film festivali için ön hazırlık toplantısı Düzce Valisi Selçuk Aslan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Organizasyonun içeriği ve detayları tek tek ele alınırken Düzce Valisi Selçuk Aslan konu ile ilgili olarak, “İlgili kurum temsilcilerinin katılımıyla, vilayetimizde ilk kez düzenlenecek olan Düzce Konuralp Film Festivali için hazırlık toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda, festivalin içeriği ve organizasyonunu detaylı bir şekilde ele aldık. 2025 yılının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ’Aile Yılı’ olarak ilan edilmesi dolayısıyla Düzce Konuralp Film Festivali’nin ana temasının aile filmleri olmasını kararlaştırdık. İlki düzenlenecek film festivalinin ana temasıyla ailenin korunmasını, güçlendirilmesini ve değerlerimizin sanat aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılmasını hedefliyoruz” dedi.