Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin sıfır atık projesi Çevreci Komşu Kart’ta 2024’ü şampiyon tamamlayan Konuksever, yeni yıla da şampiyonluğunu koruyarak başladı. Konuksever Mahallesi sakinleri yılın ilk ayında 8 bin 585 kilogram geri dönüştürülebilen atık karşılığında 12 bin 330 lira kazanç sağlayarak yıla galip giriş yaptı.

Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016’da iki mahallede pilot uygulama olarak başlanan Çevreci Komşu Kart elde edilen başarının ardından tüm Muratpaşa’ya yayıldı. Ocak ayında cam, kağıt, plastik ve metal atıklardan oluşan 82 bin 968 kilogram ambalaj atığı Muratpaşa ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı. İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 111 bin 439 bin lira gelir elde etti. Muratpaşa Belediyesi’nin, ev ekonomisine ek kazanç sağlayan Çevreci Komşu Kart Projesi’yle 2016’dan bu yana toplanan toplam geri dönüştürülebilir atık miktarı 24 milyon 611 bin 300 kilograma ulaşırken projenin ilçe sakinlerine sağladığı kazanç ise 11 milyon 749 bin 425 liraya yükseldi. 2025’in ilk ayında 8 bin 585 kilogram atıkla Konuksever Mahallesi yıla şampiyon başlarken, 4 bin 327 kilogram atıkla Güzeloba Mahallesi ikinci sıraya, 4 bin 100 kilogram atıkla Cumhuriyet Mahallesi üçüncü sıraya yerleşti.