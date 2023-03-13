Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde eğitim alan öğrenciler, ‘Mesafeler Bilime Engel Değil’ projesi çerçevesinde Tarsus Berdan Konukevinde kalan depremzede ailelerin çocukları ile bir araya geldi.

Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde eğitim ören 20 öğrenci ‘Mesafeler Bilime Engel Değil’ projesinde yer alıyor. Öğrenci ekibi Mersin’de çeşitli zamanlarda Bilimbüs aracılığıyla atölye imkanlarını diğer öğrencilere ulaştırarak akran eğitim modeli sergiliyor. Bu çerçevede atölye Birim Sorumlusu Emre Aşkın ile Bilgisayar Öğretmeni Bekir Küçükala eşliğinde öğrenciler Berdan Konukevi’nin bahçesinde 25 depremzede çocukla bir araya geldi. Berdan Konukevi’nde kalan çocuklar güzel havada hem akranlarıyla sosyalleşti hem de kendi el emekleri ile oyuncak üretti. Atölye öğrencileri depremzede çocuklar için scooter oyuncak tasarımı yaparak ahşap malzemelerle kendi oyuncaklarını üretmelerini sağladı. Ayrıca atölyede tasarlanan satranç, tic tac toe, tangram ve ahşap, robotik kodlama etkinlikleri yapıldı.Ahşap şekillendirme seti aracılığıyla da her çocuğun kendi oyuncağını tasarlaması sağlanarak farklı bir çalışma gerçekleştirildi.